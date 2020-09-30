В Тульской области новомосковская налетчица в черной маске избила хозяйку квартиры и попыталась ее ограбить Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске произошел необычный случай грабежа, похожий на сцену из фильма. Так, в одну из квартир постучалась женщина, представившись сотрудником, проверяющим счетчики электроэнергии.

Отметим, что злоумышленница надела черную шапку с прорезями для глаз, которую подготовила заранее, а на руки натянула резиновые хозяйственные перчатки. Когда дверь квартиры открылась, налетчица брызнула хозяйке квартиры в лицо какой-то аэрозолью, сбила ее с ног и прижала к полу. После этого злоумышленница начала требовать от потерпевшей деньги и все имеющиеся драгоценности. Хозяйка квартиры попыталась сопротивляться и дать отпор, но в ответ получила лишь несколько ударов стеклянной вазой по голове. После этого, обыскав квартиру и поняв, что денег и драгоценностей у женщины нет, налетчица скоропостижно исчезла. Потерпевшая получила легкий вред здоровью с его кратковременным расстройством.

По решению суда новомосковская злоумышленница была признана виновной в совершении преступления по статье «Разбой», однако получила еще «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление». Таким образом свое наказание женщина отбудет в колонии общего режима сроком в 4 года и 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.