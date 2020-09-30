В Туле приняли работы по ремонту улицы Ф. Энгельса

Комплексный ремонт выполнен в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 29 сентября, состоялась комиссионная приемка выполненных работ по ремонту ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Первомайской до ул. Советской. В ней участвовали заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов, депутаты Тульской городской Думы, руководитель независимой экспертной организации, представители служб строительного контроля, подрядной организации, общественной организации инвалидов, общественность.

Протяженность ремонта дорожной части ул. Ф. Энгельса составила 1, 512 км. Фото: материалы пресс-служб

Протяженность ремонта дорожной части ул. Ф. Энгельса составила 1, 512 км. По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрия Ярцева, ремонт дороги проводился комплексно. Выполнен ремонт проезжей части, межрельсового пространства, произведена полная замена рельсошпальной решетки, завершено уширение проезжей части на участке перекрестка ул. Первомайской/ул. Ф. Энгельса, отремонтирован тротуар, благоустроены остановочные площадки, обустроены новые и отремонтированы уже имеющиеся парковочные карманы, заасфальтированы примыкания и съезды, выполнены работы по нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Сметная стоимость работ составляет более 185 млн рублей. Фото: материалы пресс-служб

Сметная стоимость работ составляет более 185 млн рублей. В целях повышения качества обслуживания населения общественным транспортом введен запрет на движение транспортных средств на участке ул. Ф. Энгельса от ул. Пушкинской до ул. Советской (при движении в центр). Такие меры приняты в связи с тем, что из-за заторов на данном участке общественный транспорт систематически отставал от расписания.

Жители Тулы уже отмечают положительные изменения. Фото: материалы пресс-служб

Жители Тулы уже отмечают положительные изменения. Один из пользователей трамвайного транспорта Евгений Сидоров сообщил, что после ремонта путей вагоны стали двигаться бесшумно и плавно.

Татьяна Загорудкина, председатель ТОС «Первый», подчеркнула, что с каждым годом все больше внимания при организации дорожного движения уделяется удобству пешеходов и пассажиров общественного транспорта. В институте «МосТрансПроект» также поддерживают инициативу администрации Тулы.

После ремонта путей вагоны стали двигаться бесшумно и плавно. Фото: материалы пресс-служб

Сергей Саакян, советник директора, отмечает, что трамвай является не только экологически чистым видом транспорта, он позволяет вместить большое количество пассажиров. Ул. Ф. Энгельса была временно закрыта для движения транспорта, и как показала практика, это не создало серьезных неудобств. Напомним, в этом году в Туле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводился ремонт девяти объектов.