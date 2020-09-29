Свыше 266 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжается вакцинация населения против гриппа и ОРВИ. По данным на 28 сентября против гриппа привито 266455 жителей региона. Это 18,2% от общего населения области.

Отметим, что медучреждения Тульской области получили 54007 противогриппозной вакцины для детей «Совигрипп» и 220620 доз препаратов «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых. Однако, в запасе еще имеется 10 540 доз «Совигриппа» .

Как сообщает Роспотребнадзор, что на данном этапе эпидситуация по гриппу и ОРВИ в регионе относительно благополучная. С 2 по 27 сентября в Тульской области зарегистрировано 6250 случаев заболевания ОРВИ, а это в свою очередь ниже порога на 29,49%.