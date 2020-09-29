4 октября из-за велозаезда в Тульской области изменится схема движения регионального транспорта Фото: Алексей ФОКИН

4 октября в Тульской области пройдет масштабный велозаезд Гран Фондо Россия. Велосипедисты проедут по маршруту Воскресенское – Храбрищево – Скоморошки – Дубна – Коптево.

В связи с этим 4 октября с 09:00 до 15:00 будет изменено движение пассажирского транспорта, следующего по маршрутам №№ 175, 175К, 177, 177А, 180, 256, 261, 268, 269, 036, 568.

№ 175 «Тула (а/в) - Дубна (а/с)

Остановки: Молокозавод - пов. на Красную звезду - Коптево

Расписание: 9-38, 11-08, 14-58 - направление «Дубна (а/с) - Тула (а/в)»;

10-14, 12-19, 14-04 - направление «Тула (а/в) - Дубна (а/с)»

Измененная схема: Через Новое Павшино на г.Тула (в объезд с.Воскресенское)

№ 175к «Дубна — Тула»

Остановки: Магнит - Молокозавод - пов. на Красную звезду - Коптево (все остановки по требованию)

Расписание: 9-25, 10-10, 10-55, 11-40, 12-25, 13-10, 13-55, 14-40 - направление «Дубна - Тула»;

9-05, 9-50, 10-35, 11-20, 12-05, 12-50, 13-35, 14-20 - направление «Тула-Дубна»

Измененная схема: Через Новое Павшино на г.Тула (в объезд с.Воскресенское)

№ 256 «Суворов — Тула»

Остановки: Нестерово - Лесхоз - Никольское - Шатово - к/з Труд - Сидоровка - Храбрищево - Лужное-1 - Лужное-2 (все остановки по требованию)

Расписание: 9-26, 9-56, 10-26, 10-56, 11-26, 12-26, 12-56, 13-26, 13-56, 14-26, 14-56 - направление «Суворов - Тула»;

9-19, 9-49, 10-19, 10-49, 11-19, 11-49, 12-19, 12-49, 13-19, 14-19, 14-49 - направление «Тула - Суворов»

Измененная схема: Через Одоев, Крапивну, далее на Тулу (без заезда в с.Воскресенское)

№ 261 «Краинка — Тула»

Остановки: Нестерово - Лесхоз - Никольское - Шатово - к/з Труд - Сидоровка - Храбрищево - Лужное-1 - Лужное-2 (все остановки по требованию)

Расписание: 11-56 – направление «Краинка - Тула»;

13-59 – направление «Тула - Краинка»

Измененный маршрут: Через Одоев, Крапивну, далее на Тулу (без заезда в с.Воскресенское)

№ 269 «Арсеньево - Тула (ч/з Воскресенское)»

Остановки: Нестерово - Лесхоз - Никольское - Шатово - к/з Труд - Сидоровка - Храбрищево - Лужное-1 - Лужное-2 (все остановки по требованию)

Расписание: 9-00, 11-50, 14-15 - направление «Арсеньево - Тула»;

9-40, 12-45, 14-20 - направление «Тула - Арсеньево»

Измененный маршрут: Через Одоев, Крапивну, далее на Тулу (без заезда в с.Воскресенское)

№ 268 «Белев — Тула»

Остановки: Лесхоз - Никольское - Шатово - Труд - Храбрищево - Лужное (все остановки по требованию)

Расписание: 9-00, 10-10, 13-10, 14-50 - направление «Белев - Тула»;

10-25, 12-05, 14-30 - направление «Тула - Белев»

Измененный маршрут: Через Одоев, Крапивну, Никольское, заезд в с.Воскресенское (через Выглядовку), разворот в с.Воскресенское, далее на г.Тула (из г.Тула в обратном порядке)

№ 568 «АС г. Белев - АС «Варшавская»»

Расписание: 12-00 - направление «Москва - Белев»,

10-00 - направление «Белев-Москва»

Измененный маршрут: Через Одоев, Крапивну, Никольское, заезд в с.Воскресенское (через Выглядовку), разворот в с.Воскресенское, далее на г.Москва (из г.Москва в обратном порядке)

№ 036 «АС п. Арсеньево - АС «Варшавская»»

Расписание: От 12-00 до 13-00 направление «Москва - Арсеньево»

Измененный маршрут: Продаж билетов до с. Воскресенское 04.10.2020 нет. Через Одоев (без заезда в с.Воскресенское)