«ESTM» - развитие должно быть непрерывным

За 3 года работы компания «ESTM» заняла достойное место среди лидеров промышленного сектора Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН

Первым резидентом, который в декабре 2017-го произвел запуск производства на ее территории, стало предприятие «Энгельсспецтрубмаш», выпускающее гибкие насосно-компрессорные трубы (ГНКТ) для нефте- и газодобывающей промышленности.

Какими были эти 3 года работы для компании, нам рассказал генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов.

Генеральный директор ООО "ESTM" Максим Зубов. Фото: Алексей ФОКИН

– Главную задачу, которую ставили перед собой изначально, мы выполнили, - говорит Максим Сергеевич. - Компания сумела добиться высоких производственных показателей, наработала серьезную клиентскую базу, заняв достойное место в промышленном секторе Тульской области.

С первого дня мы стремимся к высоким стандартам в работе и достижению максимальных результатов. Работаем по передовым отечественным технологиям, делаем ставку на технически компетентный персонал и сервис работы с клиентом, реализуем принцип импортозамещения.

- Максим Сергеевич, ваше производство решило больной вопрос производства колтюбинговых труб в России…

- Вопрос собственного производства ГНКТ или колтюбинговых труб назрел давно. Отечественным компаниям приходилось использовать продукцию США и Китая. В этом был огромный минус: потребители ГНКТ в России и СНГ ждали заказ по несколько месяцев, для перестраховки заказывали продукцию впрок. Затрачивались огромные оборотные средства, чтобы иметь запас трубы. Ситуацию осложнили экономические санкции… Надо было срочно действовать: спрос отечественных заказчиков на трубы ГНКТ велик, зависимость от них в российском нефтегазодобывающем секторе критическая. Так мы приняли решение об открытии такого производства в России. В 2016 году на международном экономическом форуме в Сочи было подписано соглашение о строительстве производства. Компания инвестировала в проект около 2 млрд. рублей.

Первостепенная задача компании - перейти на работу только с использованием отечественного сырья. Фото: Алексей ФОКИН

- Местом размещения производства «ESTM» выбрали ОЭЗ «Узловая»…

- Да, и этот выбор оправдал себя! Здесь сработали три фактора. Первый – логистика: ОЭЗ «Узловая» имеет выгодное экономико-географическое положение, находясь на пересечении федеральной магистрали М4 «Дон» и автодороги «Тула - Новомосковск». Это удобно: сырье мы получаем в основном из Европы, а готовую продукцию отправляем на восток и на юг. Второе – экономические преимущества резидентов ОЭЗ. И третье – реальная поддержка правительства Тульской области и губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина.

- Вы сказали, что работаете по отечественной технологии.

- Несмотря на то, что у нас импортное оборудование, технология производства – отечественная. Наши трубы по качеству не уступают американским, а китайские превосходят! Срок получения заказа - 4-14 дней. Сокращаем зависимость от зарубежных поставщиков сырья: помимо сотрудничества с «Северсталью», заключили соглашение с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Со временем компания будет работать только на российском сырье. Это задача первостепенная!

Производство колтюбинговых труб запущено в 2017 году на территории ОЭЗ "Узловая". Фото: Алексей ФОКИН

Мы осуществляем поставки продукции во все нефтегазодобывающие регионы России: буквально на днях завершили большой заказ от «Газпрома». Продукция ООО «ESTM» для ремонта скважин поступает на месторождения Ноябрьска, Надыма, Уренгоя и Ямбурга. На этих направлениях объем поставок увеличился более чем в 2 раза: в 2019-м он составлял 49 комплектов, то к октябрю 2020 года показатель увеличился до 102 единиц. Работаем и на экспорт: наши трубы покупает Казахстан, Узбекистан, Румыния, Украина, рассматриваем поставки в Иран и Ближний Восток…

- Эпидемия сказалась на деятельности компании?

- Конечно. Для того, чтобы вести переговоры с потенциальными восточными партнерами, надо туда ехать, но это невозможно… Но мы не сидели сложа руки: освоили три новых типа размера продукции. Это предложение пока для российских компаний, но пригодится и на международных рынках.

Из-за карантина был нерабочий период, но люди получали зарплату в полном объеме, не было сокращений и увольнений. В начале у нас работало около 40 человек, сейчас более 100, каждый сотрудник для нас ценен!

- Недавно ваша компания получила важную сертификацию…

- Да, в июле ООО «ESTM» успешно прошло сертификацию Американского нефтяного института (API) на соответствие нашей системы менеджмента качества стандартам API Q1 и ISO 9001:2015. Это важная веха в развитии.

Компания «ESTM» работает на импортном оборудовании с использованием российской технологии. Фото: Алексей ФОКИН

Сертификат мирового уровня подтверждает наш статус надежности, доказывает, что на предприятии внедрен серьезный подход к отбору и контролю поставщиков, современным процедурам документооборота и оценки рисков, проводятся регулярные внутренние аудиты и обучение персонала, реализовано грамотное управление изменениями по всей структуре организации с учетом требований ТБ и ООС.

- Каковы ближайшие планы «ESTM»?

- Открывать новые перспективы для роста в любой ситуации. Будем приобретать оборудование, осваивать новые виды продукции, а главное – стабильно держать качество наших изделий на уровне мировых стандартов.

Сегодня коллектив компании насчитывает более 100 сотрудников. Фото: Алексей ФОКИН

Подробнее о компании «ESTM»: http://estm-tula.com/

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