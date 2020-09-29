Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Тульские спасатели прошли учения по страшной легенде

Спасателям пришлось ликвидировать условное ДТП
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Тульские спасатели прошли учения по страшной легенде

Тульские спасатели прошли учения по страшной легенде

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 29 сентября, сотрудники МЧС, ГИБДД и Центра медицины катастроф провели плановые учения на территории Воловского района. Однако, случай для специалистов придумали незаурядный. Легенда была жуткой, а придуманная ситуация требовала условных решительных мер.

Так, как будто бы на одном из участков трассы М-4 «Дон» произошло ДТП. История такоев - водитель микроавтобуса не смог справиться с управлением и врезался в легковушку, которая после сильного удара загорелась. И все бы ничего, но в салоне микроавтобуса оказались заперты водитель и шесть пассажиров, среди которых один ребенок. Все двери транспортного средства заблокировались и семеро человек оказались в заложниках ситуации.

Узнав о происшествии, на место придуманной аварии прибыли сотрудники МЧС, которые потушили возгорание и устранили последствия разлива нефтепродуктов. Они же извлекли из микроавтобуса якобы пострадавших, затем оказали им первую медицинскую помощь. Нескольких человек все же пришлось эвакуировать, воспользовавшись силами санавиации.

ЧПИнтересное

Рекомендуемые