Тульские спасатели прошли учения по страшной легенде Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 29 сентября, сотрудники МЧС, ГИБДД и Центра медицины катастроф провели плановые учения на территории Воловского района. Однако, случай для специалистов придумали незаурядный. Легенда была жуткой, а придуманная ситуация требовала условных решительных мер.

Так, как будто бы на одном из участков трассы М-4 «Дон» произошло ДТП. История такоев - водитель микроавтобуса не смог справиться с управлением и врезался в легковушку, которая после сильного удара загорелась. И все бы ничего, но в салоне микроавтобуса оказались заперты водитель и шесть пассажиров, среди которых один ребенок. Все двери транспортного средства заблокировались и семеро человек оказались в заложниках ситуации.

Узнав о происшествии, на место придуманной аварии прибыли сотрудники МЧС, которые потушили возгорание и устранили последствия разлива нефтепродуктов. Они же извлекли из микроавтобуса якобы пострадавших, затем оказали им первую медицинскую помощь. Нескольких человек все же пришлось эвакуировать, воспользовавшись силами санавиации.