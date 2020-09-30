«КорсГрупп» расширяет сотрудничество с Haval

Генеральный директор холдинга "КорсГрупп" Олег Борисович Мастрюков.

Опыт есть!

Сотрудничество Haval и «КорсГрупп» началось в августе прошлого года с открытия дилерского центра в Калуге. За год работы калужский дилер Haval КорсГрупп совершил прорыв, показав наиболее высокую долю бренда в ЦФО - 3,26%. Также в тройку лидеров по данному показателю входят дилеры в Ярославле с долей 3,14% и Владимире с долей бренда в 2,86%.

По состоянию на начало августа 2020 года, доля бренда Haval в Тульской области составляет пока 0,9%, что значительно ниже доли марки в ЦФО.

Сегодня на автомобильном рынке Тулы уже работает официальный дилер Haval «Интеравто». Появление второго дилера марки в Туле позволит улучшить позиции бренда в домашнем для Haval регионе. Этому будет способствовать и то, что новый дилерский центр представляет такой сильный игрок рынка как «КорсГрупп».

Автосалон Haval откроется на Рязанской улице, 38 в едином здании с одним из крупнейших салонов автомобилей с пробегом «КорсАвто». Общая площадь комплекса - 3500 кв. м, шоу-рум площадью в 400 кв. м рассчитан на размещение 12 автомобилей в выставочной зоне, более 850 кв. м отведено сервисной зоне.

Перспективы в развитии

- Мы благодарны нашему партнеру марке Haval за оказанное высокое доверие и возможность усилить позиции в домашнем регионе. У нас есть опыт работы с брендом на Калужском рынке, где за короткий срок мы сумели показать высокие результаты, достигнув максимальной доли марки в ЦФО. Уверен, что совместная плодотворная работа с «Хавейл Мотор Рус» уже в ближайшее время даст позитивные результаты и обеспечит клиентов марки в Тульской области качественным обслуживанием. Впереди нас ждет совместное развитие на рынке, - прокомментировал генеральный директор холдинга «КорсГрупп» Олег Борисович Мастрюков.

Напомним, что в настоящий момент сеть «Хавейл Мотор Рус» насчитывает 83 дилерских центра. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи Haval увеличились на 75% и превысили 10 тысяч машин.

Новый ДЦ в Туле, несомненно, усилит позиции марки в нашем регионе. Уже до конца текущего года дилерский центр КорсГрупп на ул. Рязанской планирует реализовать около 100 автомобилей. Ближайшая цель компании, основанная на калужском опыте, весьма амбициозна: к середине 2021 года достичь в городе доли рынка по бренду Haval в 3,5%.

12 брендов в 6 городах

В этом году холдингу «КорсГрупп» (ранее «Автошина») исполнилось 30 лет. История компании началась с развития автобизнеса в Тульском регионе в 1990 году. В 2020 году официальные дилерские центры 12-ти автомобильных брендов представлены уже в 6-ти городах России: Туле, Новомосковске, Калуге, Коломне, Ярославле, а с недавнего времени еще и в Твери. Только за неполный 2020 год компания успешно пополнила портфель такими брендами как Skoda и Volkswagen в Калуге, а в начале сентября 2020 года состоялась сделка по приобретению ДЦ Lada в Твери у компании «АвтоГрад».

По итогам 2019 года компания «КорсГрупп» занимает 16 место по объему продаж новых автомобилей среди холдингов России по версии «АвтоБизнесРевю» (источник https://abreview.ru/ab/news/).

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