Коронавирус в Тульской области, последние новости на 29 сентября 2020: 34 заболевших и 42 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 29 сентября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 29 сентября число заболевших коронавирусом снова уступает выздоровевшим, однако сам показатель заразившихся растет. Так, за минувшие сутки в Тульской области было зафиксировано 34 новых случаев заболевания «ковидом». Все заболевшие были своевременно изолированы. Всего же с момента наблюдения в регионе коронавирусом переболело 10 127 человек.

Вместе с тем, количество выздоровевших людей за минувшие сутки достигло показателя 42 человек. Однако, есть и печальная статистика. За минувшие сутки с подтвержденным коронавирусом скончался один житель региона. В общем количестве, от коронавируса скончалось 370 жителей Тульской области.

Отметим, что с постепенным приростом числа заболевших «короной», в регионе

снова начали вводить ограничительные меры. Так, с 1 октября:

- запретят массовые и публичные мероприятия до 31 декабря;

- начнут переводить сотрудников на удаленку;

- ужесточат контроль и наказание ИП и организаций за несоблюдение санитарных требований.