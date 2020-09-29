В Тульской области вакцину от коронавируса испробовали на себе 22 медика-добровольца Фото: Алексей ФОКИН

В сентябре месяце в Тульскую область поступила первая партия лекарства от коронавируса. Сейчас на складе в регионе находится 42 дозы, однако до конца 2020 года в область поступит 1269 доз. Все вакцины будут распределены в медучреждения различных муниципалитетов.

На данный момент антикоронавирусную вакцину опробовали на себе уже 22 добровольца. Все они являются медицинскими работниками. Отметим, что на данный момент на COVID-19 было протестировано почти 260 000 жителей региона.

Помимо этого жители Тульской области продолжают активно вакцинироваться от гриппа и ОРВИ. Сейчас от респираторных сезонных заболеваний привито свыше 266 000 человек.