Будут ли в Туле двухнедельные каникулы? Все остается без изменений Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 29 сентября, федеральные СМИ сообщили о том, что в московских школах будут введена дополнительная неделя осенних каникул из-за неблагополучной эпидобстановки в столичном регионе. Так, московские школьники пойдут ан отдых с 5 по 18 октября.

«Комсомольская правда» заинтересовалась данным вопросом и получила ответ от Министерства образования по Тульской области. Как утвердило министерство, что в регионе каждая школа самостоятельно разрабатывает графики учебного и каникулярного времени. На сегодняшний день оснований для их изменения нет.

Решение об изменении формы образовательного процесса принимается образовательной организацией на основании предписания Роспотребнадзора по Тульской области. По рекомендациям Управления на дистанционное обучение сейчас переведено 0,8% классов от общего количества классов.