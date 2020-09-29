17 октября в Туле пройдет «Тотальный диктант» Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

17 октября в Туле пройдет долгожданный «Тотальный диктант». В этом году темой для написания станет космос. Для туляков откроют сразу четыре площадки для участия в мероприятии.

Так, туляки смогут написать диктант на базе:

- Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого;

- Тульская областная научная библиотека;

- Культурный центр «Типография»;

- Завод «Октава».

Тулякам для написания диктанта будет прочитан отрывок из текста книги Андрея Геласимова. Автор является лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер», автора романов «Жажда», «Степные боги» и «Холод», доцента Литературного института им. Горького.

Тулякам, желающим стать участниками мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте тотального диктанта. Регистрация откроется 8 октября.

Для того, чтобы попасть на площадку, тулякам необходимо иметь при себе паспорт.