Отопительный сезон в Тульской области начнется заблаговременно Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день все 629 котельных и 140 тепловых пунктов региона на 99% готовы к отопительному сезону. С началом отопительного сезона 18083 многоквартирных дома будут обеспечены теплом.

Сейчас Управление Ростехнадзора проверяет готовность объектов теплоснабжения, выявляя возникающие недостатки. При этом,и как отметили специалисты, что Тульская область занимает лидирующие позиции по подготовке теплового хозяйства. Отметим, что также в этом году было заменено 122 км изношенных коммуникаций при запланированном показателе 119км. Также, были проведены учения по отработке межведомственного взаимодействия в критических ситуациях, что показало полную готовность всех служб к работе.

В каждом районе области отопительный сезон начинается индивидуально - по распоряжению главы муниципалитета. Однако старт будет дан не позднее 5 дней, температурный режим которых будет меньше +8 градусов. Однако, глава региона заявил о том, чтобы тепло в жилые дома и соцучреждения начали давать заблаговременно, не дожидаясь минимальног температурного порога.