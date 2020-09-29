День пожилого человека в Тульской области проведут в новом формате Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

1 октября многие туляки отпразднуют День пожилого человека. Однако, в связи с последними новостями, о введении запрета на массовые и публичные мероприятия, праздник для жителей Тулы и области пройдет в новом необычном формате. Так для пенсионеров проведут около 300 интерактивных мероприятий. Однако, есть и такие мероприятия, которые пройдут и в живом формате.

Центральной праздничной площадкой в Туле станет ремесленный двор «Добродей». С 10:00 до 16:00 туляки смогут задать любые волнующие вопросы инструкторам по танцам и йоге, специалистам по питанию, врачам, мастерам ремесленных дел и педагогам. Помимо этого, для гостей праздника пройдут лекции о питании, культуре сна, противодействии мошенничеству, об истории и культуре родного края и другие темы. Еще одной «изюминкой» станет то, что на протяжении всего праздника для пожилых туляков пройдут занятия по английскому языку, нейрографике и др.

1 октября туляки смогут посетить выставки, круглые столы, танцевальные мастерские, вечера музыки и поэзии, эстафеты. Также, для жителей других районов Тульской области будут организованы праздничные концерты.

Отметим, что в связи с нововведенными ограничительными мерами, все мероприятия будут разделены на секторы. Также будет строго ограничено количество людей. Гостей при входе будут снаряжать масками, измерять температуру и брызгать на руки антисептик.