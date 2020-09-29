Туляков призвали соблюдать коронавирусные требования и носить маски Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 28 сентября, на собрании регионального оперштаба по коронавирусу было объявлено, что «масочный» режим в Тульской области будет продлен до конца 2020 года. Помимо этого, с 1 октября в регионе будет введен ряд ограничений, таких как:

- запрет на массовые и публичные мероприятия;

- перевод сотрудников на удаленку;

- контроль ИП и организаций на соблюдение санитарных требований.

Все эти ужесточения связаны с новой тревожной ситуацией по «ковиду». Помимо того, что через пару дней вступят в силу ограничительные меры, туляков попросили еще и не забывать о ношении масок и других защитных средств для дыхательных путей. Отметим, что маски обязательно нужно носить при: - посещении мест массового скопления людей, также находясь в общественном транспорте; - уходе за больными ОРВИ; - контактировании с теми, у кого наблюдаются признаки ОРВИ; - риске инфицирования другими инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем.

Также, губернатор региона напомнил о соблюдении социальной дистанции в общественных местах — 1,5 - 2 метра. А чтобы люди выполняли необходимые требования, за этим будут усиленно следить правоохранительные органы. Особенный мониторинг будет закреплен за предприятиями, в офисами, магазинами, образовательными учреждениями и другими общественными местами. Все выявленные нарушители будут наказаны вплоть до приостановления деятельности.