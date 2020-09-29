В Тульской области на карантин по гриппу и ОРВИ ушел 81 класс и пять дошкольных групп Фото: Алексей ФОКИН

На дистанционное обучение снова отправились некоторые образовательные учреждения в Тульской области. А произошло это по той причине, что эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ внутри школ был превышен.

На оперативном совещании регионального правительства стало известно, что уже 81 класс уже переведен на удаленку. Ситуацию в школьных учреждениях контролируют специалисты.

Однако, не только тульских школ коснулся карантин. Так, в детском саду из Ефремова и Кимовска все дети были переведены в домашнее воспитание. Так, без детского сада остались 77 дошколят из пяти групп.

Однако, есть и хорошие новости. Так, 28 сентября в привычный режим обучения вышли ученики Центра образования №53, которые ранее были переведены на удаленку из-за введенного в них карантина.