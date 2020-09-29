Тульских предпринимателей будут наказывать за несоблюдение коронавирусных правил Фото: Алексей ФОКИН

28 сентября губернатор Тульской области подписал новые изменения в Указе №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Стало известно, что в регионе заново вводятся коронавирусные ограничения.

Так, с 1 октября и до 31 декабря снова отменяются массовые и публичные мероприятия. Также, с октября месяца работодатели начнут по возможности переводить людей на удаленный режим работы. Вместе с тем, до конца декабря в Тульской области продолжает действовать обязательный «масочный» режим.

Помимо этого, за несоблюдение требований организации и индивидуальные предприниматели могут быть привлечены к административной ответственности вплоть до приостановления их деятельности в соответствии с действующим законодательством.