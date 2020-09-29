В Тульской области работодатели снова начнут переводить сотрудников на удаленку Фото: Алексей ФОКИН

28 сентября губернатором Тульской области были подписаны новые изменения в Указе №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Так стало известно, что в регионе снова вводятся новые ограничительные меры из-за коронавируса.

С октября месяца всем работодателям рекомендуется при возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, особенно тех, кому свыше 65 лет. Указ вступает в силу с 1 октября.

Помимо этого, с 1 октября и до 31 декабря снова отменяются массовые и публичные мероприятия.