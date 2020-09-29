В Тульской области снова ввели запрет на публичные и массовые мероприятия до 31 декабря Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В понедельник, 28 сентября, в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» были внесены новые изменения. И эти изменения касаются новых ограничительных мер, которые вводятся в связи с коронавирусом.

Так, с целью не допустить распространение коронавирусной инфекции среди жителей региона введен запрет на проведение публичных и массовых мероприятий в Тульской области до 31 декабря 2020 года. Указ вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Отметим, что 28 сентября в здании регионального правительства прошло оперативное совещание, где обсудили коронавирусную ситуацию в регионе и приняли новые решения по недопущению распространения COVID-19.