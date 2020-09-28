Коронавирус в Тульской области, последние новости на 28 сентября 2020: 32 заболевших и ни одного умершего Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба на 28 сентября, за минувшие сутки в Тульской области коронавирусом заразилось 32 человека. Всего же, за время наблюдения, инфекция была подтверждена у 10 093 граждан.

Помимо этого, за прошлый день с «ковидом» смог справиться 21 житель Тулы и области. Все выздоровевшие были выписаны из медучреждений после получения повторных отрицательных тестов на COVID-19. В общем количестве, от коронавируса выздоровели 9 069 человек.

Есть и хорошие новости. По данным за прошедшие сутки в регионе ни один из жителей не умер с подтвержденным коронавирусом.