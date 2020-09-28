В Тульской области могут снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 28 сентября, в здании регионально правительства прошло очеедное оперативно совещание. Там оперативный штаб во главе с губернатором Тульской области обсудили коронавирусную ситуацию в регионе.

Как отметил губернатор, что Тульская область еще не пережила первую волну коронавируса. Она была сдержана введенными жесткими ограничительными мерами. Сейчас же, опираясь на данные по заболевшим жителям из других регионов, ситуация для туляков становится еще более тревожной. Отметим, что за вчерашний день в Туле было зафиксировано 32 заболевших человека и 21 выздоровевший.

По данным оперативного совещания, оперштабом и самим губернатором рассматривается вопрос о введении новых ограничительных мер из-за возможного возникновения новой вспышки заболеваемости. Помимо этого масочный режим в Тульской области все также остаётся продленным до конца декабря.