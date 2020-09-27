В Новомосковске неуступчивый "ВАЗ" столкнулся с "Газелью": за дело взялась тульская прокуратура

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В воскресенье, 27 сентября, в городе Новомосковск произошло серьезное ДТП. Участниками его стали пассажирская «Газель» и отечественная «ласточка».

Авария случилась возле дома 7-б по улице Березовая. По предварительной информации, Столкнулись водитель автомобиля «ВАЗ-2111» не уступил дорогу и «Газели», из-за чего два транспортных средства и столкнулись.

В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров маршрутки. Все люди получили легкие травмы в виде ушибов. Все детали устанавливаются сотрудниками ГАИ. Помимо этого, прокуратура Тульской области взяла на проверку данное происшествие.