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В Туле отремонтировали улицу Ф.Энгельса, но ездить по ней запретили

Теперь по улице может ездить только общественный транспорт
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле отремонтировали улицу Ф.Энгельса, но ездить по ней запретили

В Туле отремонтировали улицу Ф.Энгельса, но ездить по ней запретили

Фото: Алексей ФОКИН

На участке ул. Ф. Энгельса в Туле наконец-то открыли движение. Это событие было долгожданным для многих жителей областной столицы. Однако помимо нового асфальта по данной дороге будет организовано еще и новая схема движения.

Так, с целью обеспечить оптимальный уровень транспортного обслуживания населения общественным транспортом, теперь на участке ул. Ф. Энгельса от ул. Пушкинской до ул. Советской (при движении в центр) введен запрет на движение транспортных средств.

Советуем водителям заранее выбирать пути объездного маршрута. Однако, тулякам помогут освоить новый маршрут сотрудники ГИБДД, которые в течение недели будут проводить с автомобилистами разъяснительную работу.

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