10 человек умерли с подтвержденнымм коронавирусом в Тульской области

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперативный штаб сообщил новую статистику по коронавирусу, которая была составлена по результатам мониторинга прошедшей недели — с 22 по 28 сентября. За этот срок с подтверждённым коронавирусом скончались 10 человек. В их числе оказались жители Тулы, Богородицкого, Новомосковского и Узловского районов в возрасте от 55 до 93 лет. В анамнезе у них — хронические заболевания.

Отметим, что за весь период наблюдения от коронавируса в регионе умерло 369 человек.

За последние же сутки ни один из жителей региона не скончался от коронавируса.