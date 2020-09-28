В Туле прошел XII фестиваль уличных театров "Театральный дворик" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

26 и 27 сентября в Туле прошел настоящий театральный бум. Так, центральные улицы города заполонили яркие уличные артисты, которые стали участниками традиционного масштабного фестиваля «Театральный дворик».

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Отметим, что театральный дворик проходит уже 12 раз подряд. И, несмотря на ограничения и длительный период коронавирусных ожиданий, мероприятие все же состоялось. При этом, организаторы подарили театральный праздник не только центральной части города, но и других районам, куда на специальном автобусе приезжали артисты "Театрального дворика".

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: соцсети

Фестиваль стартовал в День города и 500-летие Тульского кремля, 26 сентября 2020 года. С самого утра артисты работали на площадке на проспекте Ленина — от Главпочтамта до площади Ленина.

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров "Театральный дворик" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Участники фестиваля работали по обе стороны проспекта. Каждого прохожего радовали ожившие скульптуры, перфомансы, мимы и клоуны, спектакли, интерактивы.

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: соцсети

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: соцсети

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров "Театральный дворик" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Также, всем желающим делали бесплатные прически и грим.

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: соцсети

Некоторым тулякам посчастливилось увидеть и целую проезжающую платформу на колесах. В этот раз фестиваль имел короткий срок проведения, однако стал настоящей карнавальной феерией.

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: соцсети

Вечером 26 сентября и весь день 27 сентября артисты фестиваля работали на Крестовоздвиженской площади, Казанской набережной и на улице Металлистов.

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров "Театральный дворик" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Яркие велосипедисты обкатывали не только тротуары набережной, но заезжали еще и в музейный квартал на своих необычных и театральных транспортных средствах.

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Жанры выступлений у артистов были разнообразные. Объединяло их одно — тульские улицы, зрелищность и благодарность зрителей.

фото: Андрей Климак Фото: соцсети

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Также, как и 26 числа, на территории набережной расположились живые скульптуры, которые с радостью участвовали в фотосессиях, улыбались всем проходим, поднимали настроение и просто создавали красоту своим необычным внешним видом.

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров "Театральный дворик" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров "Театральный дворик" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле прошел XII фестиваль уличных театров Театральный дворик Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Завершился же фестиваль вечером 27 сентября на Крестовоздвиженской площади. Финальным аккордом мероприятия стало выступления артистов с согревающим и впечатляющим фаер-шоу.