В Тульской области 221 человек заразился коронавирусной инфекцией Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 28 сентября, региональный оперативный штаб выложил актуальные данные по коронавирусу на территорию Тульской области. Так, по данным мониторинга с 22 по 28 сентября, от коронавируса выздоровел 241 человек. Все они являются жителями Тулы и других районов области. В общем же количестве, за время наблюдения в регионе с болезнью смогли справиться 9090 человек.

Вместе с тем, продолжаются и случаи заражения инфекцией. Так, за минувшую неделю, зарегистрирован 221 новый случай заболевания. Инфекция подтвердилась у жителей 18 районов и городских округов. Все заболевшие были своевременно изолированы.

Отметим, что за неделю нетронутыми коронавирусом районами стали: Арсеньевский, Белевский, Богородицкий, Заокский, Куркинский, Суворовский, Тепло-Огаревский и Чернский муниципалитеты. Всего с марта месяца в регионе было зафиксировано 10 093 случая заболевания.

Также, за прошедшую неделю с подтвержденным коронавирусом скончались 10 человек. В их числе оказались жители Тулы, Богородицкого, Новомосковского и Узловского районов в возрасте от 55 до 93 лет. У всех пациентов в анамнезе были хронические заболевания. Всего же от COVID-19 в регионе умерло 369 человек.