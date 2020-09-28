Кровля из ПВХ мембраны в Туле: выгодно и надежно!

Срок службы кровли из ПВХ мембраны - 30 лет.

Используйте кровельное покрытие, применяемое на всех современных зданиях (ТЦ, агропромышленных объектах, жилых домах и т. д). Это кровля из ПВХ мембраны! Монтируется она на уже существующую кровлю.

2020 г., Тула, ул. Циолковского. Работы выполнены в многоквартирном доме по программе капитального ремонта. Фото: материалы пресс-служб

Это позволяет:

1. Избежать демонтажа старой промокшей стяжки под кровлей;

2. Протечек в следствии открытия кровли (верхние этажи остаются на долгое время незащищенными от атмосферных осадков);

3. Сократить сроки выполнения работ;

4. Выполнять работы круглогодично.

Каждый ролик имеет размеры более 25м в длину и 2 м в ширину. Укладывается мембрана ПВХ поверх старой кровли и надежно крепится к плите основания при помощи специальных рондолей и анкеров сквозь старое покрытие и стяжку. Далее эти ролики свариваются между собой горячим воздухом. Таким образом, получается единое кровельное полотно!

ПВХ кровля обходится в 2 раза дешевле классического капитального ремонта. Фото: материалы пресс-служб

Структура мембраны такова, что она, не пропуская влагу снаружи, позволяет выходить остаточной влаге из старого покрытия. Поэтому ваша кровля не только перестанет течь, но за несколько лет полностью высушит промокшие за годы эксплуатации утеплитель и стяжку! Срок эксплуатации ПВХ покрытия - 30 лет. Наша компания успешно применяет эту технологию более 5 лет, смонтированы десятки тысяч м2 кровель!

Про цену

ПВХ кровля обходится в 2 раза дешевле классического капитального ремонта! А ее монтаж доставляет гораздо меньше неудобств жильцам во время самого ремонта!

Работу по монтажу мембраны ПВХ можно доверить только профессионалам. Фото: материалы пресс-служб

Еще одним плюсом использования данной технологии является то, что кровлю можно «доутеплить» и избавить жителей от жары летом и холода зимой!!! Да и само покрытие белого цвета неплохо отражает ультрафиолет.

Это современное покрытие достаточно гладкое, снега на нем задерживается в несколько раз меньше, чем на обычной кровле. Таким образом, вы можете сэкономить еще на уборке снега!

Работа на промышленном объекте. Фото: материалы пресс-служб

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Наш специалист бесплатно приедет на объект, проведет анализ кровельного и подкровельного покрытий, даст рекомендации по дальнейшему ее восстановлению, даст максимально выгодное предложение по цене!

Мембрана ПВХ - влага не пройдет! Фото: материалы пресс-служб

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ООО «Современные кровли».

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