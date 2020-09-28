Как в Туле отпраздновали День города и 500-летие Тульского кремля? Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

26 сентября для жителей и гостей региона прошло сразу два значимых события — День города и 500-летие кремля.

Главными праздничными площадками стали: Крестовоздвиженская площадь, ул. Металлистов, Казанская и Пролетарская набережные, пл. Ленина, пр. Ленина и ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

С самого утра на площади Ленина началось ретро-ралли «Автострада Тула 2020». Так, свыше 30 автомобилей проехали по тульским улицам города, остановившись в «Козловой Засеке», а затем снова вернулись на центральную площадь Тулы. Далее все автомобили участвовали в выставке.

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

При входе в Тульский кремль, каждого гостя праздника и даже просто проходящего мимо человека встретили большие кремлевские часы, которые были из готовлены специально к юбилейной дате.

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В 11:00 на территории возведенных Осадных дворов для детей и их родителей прошел спектакль «Там, где живут великаны». Чтобы посмотреть постановку туляки разместились внутри огражденной территории, а те, кто так и не уместился на отведенных местах, смотрел через забор.

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В кремлевском музейно-выставочном комплексе состоялась выставка икон иконостаса Успенского собора Тульского кремля.

С полудня на Крестовоздвиженской площади начался гастрономический фестиваль «Кремлевские посады».

Как в Туле отпраздновали День города и 500-летие Тульского кремля? Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На входе каждого гостя фестиваля встречала этническая музыка, исполняемая костюмированным коренным жителем Америки — индейцем.

Как в Туле отпраздновали День города и 500-летие Тульского кремля? Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На этой же площади открылась ярмарка «Сделано в Тульской области», где местные производители представили свою продукцию.

Как в Туле отпраздновали День города и 500-летие Тульского кремля? Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Также, в рамках празднования Дня города и 500-летия Кремля, каждого желающего угощали бесплатным чаем из 300-литрового самовара.

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На Казанской набережной работали несколько фотозон, интерактивные тематические площадки, концертные программы.

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

С 18:00 туда переместились артисты фестиваля «Театральный дворик». Ранее артисты фестиваля работали на проспекте Ленина от Главпочтамта до площади Ленина.

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В течение всего дня на Казанской набережной работала аллея фонтанов, которая была установлена на реке Упе. Длина каждого фонтана достигала в длину 22 метра.

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Также, День города, всех присутствующих смогла удивить улица Металлистов. Так, буквально несколько лет назад полуразрушенная историческая улица превратилась в отреставрированный в едином стиле переулок, который наполняют новые заведения, музея, здания и проекты, которые своими арками и проходами сразу выводят на территорию набережной.

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Так, в День города для его жителей и гостей торжественно презентовался новый музей - филиал ГИМ.

Тут же, на улице Металлистов, выступили местные музыканты, исполнив для гостей праздника известные песни, а также устроили живую импровизацию игры на барабанах.

Как в Туле отпраздновали День города и 500-летие Тульского кремля? Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Как в Туле отпраздновали День города и 500-летие Тульского кремля? Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

С 19.00 до 22.00 на пл. Ленина выступили тульские артисты, которых сменили звезды российской эстрады - Юлианна Караулова и Денис Майданов. В Центральном парке им.П.П.Белоусова прошел концерт народной артистки Российской Федерации Тамары Гвердцители.

Салют на День города в Туле - 2020 Фото: материалы пресс-служб

В 22:00 в тульское небо запустили красочный праздничный фейерверк. Он стал ярким завершением всего дня.