Тульский «Арсенал» проиграл «Ростову» со счетом 2:3 Фото: Алексей ФОКИН

Вчера, 27 сентября, в Туле на поле Центрального стадиона состоялся матч тульского «Арсенала» и ФК «Ростов». Однако, матч не завершился для оружейников победой.

На 9-й минуте первым гол забили сами «арсенальцы», однако уже на 13-й минуте мяч оказался в наших воротах. А дальше, все также в рамках первого тура, в ворота «Арсенала» прилетело еще три мяча. Счет стал 1:3.

Во втором тайме тульская команда попыталась отыграться, но смогла забить всего лишь 1 мяч. Таким образом игра завершилась со счетом 2:3 в пользу «Ростова». Следующая игра «Арсенала» состоится 3 октября в 16:30 в городе Саранск с ФК «Тамбов».