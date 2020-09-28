Тулякам показали спектакль «Не все коту Масленица»

Театральную постановку в оружейную столицу привез государственный академический Малый театр Фото: Мария ВЛАСОВА

Тула стала первым городом, в который приехал театр в рамках гастролей. Ранее из-за ограничительных мер они были приостановлены. По словам артистов, они болезненно перенесли расставание со зрителем. В связи с этим они очень ждали первого выезда из Москвы.

- Это болезнь, когда энергия застаивается, когда ты ее никуда не воплощаешь, не обмениваешься со зрителями. По крайней мере, про себя я так могу сказать, - поделилась актриса Дарья Мингазетдинова.

- Мы хотим выходить на сцену, радовать зрителя, оставлять кусочек своего сердца, - разделяет точку зрения коллеги заслуженный артист России Виктор Низовой.

Комедия созвучна современности

Спектакль «Не все коту Масленица» туляки могли увидеть 26 и 27 сентября в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города и 500-летию тульского кремля.

- Главное театральное событие разворачивается на сцене тульского академического театра, куда приехали гости из Малого театра, чтобы представить один из лучших спектаклей, русскую классику, - отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Зрители стали свидетелями истории молодой девушки Агнии. По сюжету, к ней сватаются двое – богатый купец Ермил Зотыч Ахов, уверенный в своей вседозволенности благодаря нешуточному состоянию, и его приказчик – скромный и честный парень Ипполит. Главная героиня вынуждена сделать выбор. А вот какой, можно узнать только в конце спектакля.

По словам артистов театра, выбор в пользу этой комедии Островского был сделан не случайно. Она современна и созвучна любому времени.

Декорации, костюмы — все это артисты привезли с собой. Цель — показать тулякам такой же спектакль, каким его видят московские зрители.

В спектакле были заняты заслуженные артисты России Зинаида Андреева и Виктор Низовой, артисты Любовь Ещенко, Владимир Тяптушкин, Дарья Мингазетдинова и другие. Режиссером спектакля выступил Виталий Иванов.

Все мероприятия прошли при соблюдении санитарных правил. Среди них - дезинфекция, масочный режим, ограничения по наполняемости зала.

Тула на сцене Малого театра

Туляки выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве с Малым театром.

- Я думаю, ваш приезд подстегнет нашу труппу к следующим высоким свершениям, - обратился к коллегам Дмитрий Краснов, художественный руководитель Тульского академического театра драмы.

Тульский драмтеатр имел честь дважды выступать на прославленной сцене Малого театра. В 1992 году театр принимал участие в самом первом театральном фестивале в современной России, в Доме Островского. Туляки играли спектакль «Лес». В 2007 году на фестивале в Доме Островского артисты тульского театра драмы представили легендарный спектакль «Медовый месяц Белугина».