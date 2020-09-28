Юлианна Караулова и Денис Майданов выступили на День города в Туле Фото: материалы пресс-служб

26 сентября в Туле торжественно праздновали сразу два события — День города и 500-летие кремля. Для туляков и гостей города прошла насыщенная программа мероприятий, которая охватила не только центр города, но еще и другие его районы. Масштабный праздник в областной столице начался с самого утра и закончился поздним вечером.

Юлианна Караулова и Денис Майданов выступили на День города в Туле Фото: материалы пресс-служб

Так, в вечернее время все праздничное настроение перенеслось на площадь Ленина. Там, на большой открытой сцене для туляков выступили звезды российской эстрады — Денис Майданов и Юлианна Караулова. В Центральном же парке туляков с Днем города поздравила народная артистка Российской Федерации Тамара Гвердцители.

Юлианна Караулова и Денис Майданов выступили на День города в Туле Фото: материалы пресс-служб

После концерта туляков порадовал красочный фейерверк, который стал ярким завершением всей праздничной программы.