Юлианна Караулова и Денис Майданов выступили на День города в Туле
Фото: материалы пресс-служб
26 сентября в Туле торжественно праздновали сразу два события — День города и 500-летие кремля. Для туляков и гостей города прошла насыщенная программа мероприятий, которая охватила не только центр города, но еще и другие его районы. Масштабный праздник в областной столице начался с самого утра и закончился поздним вечером.
Юлианна Караулова и Денис Майданов выступили на День города в Туле
Фото: материалы пресс-служб
Так, в вечернее время все праздничное настроение перенеслось на площадь Ленина. Там, на большой открытой сцене для туляков выступили звезды российской эстрады — Денис Майданов и Юлианна Караулова. В Центральном же парке туляков с Днем города поздравила народная артистка Российской Федерации Тамара Гвердцители.
Юлианна Караулова и Денис Майданов выступили на День города в Туле
Фото: материалы пресс-служб
После концерта туляков порадовал красочный фейерверк, который стал ярким завершением всей праздничной программы.