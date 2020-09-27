28 сентября в Туле из-за плановых работ снова отключат свет Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 28 сентября, в Туле по некоторым адресам снова отключат электроэнергию. Это будет связано с проведением плановых работ, сообщает ТГЭС.

Отключения электроэнергии начнутся в 9:00 и завершатся в разное время. Публикуем график отключений на 28 сентября 2020 года.

С 9:00 до 12:00

ул. Доватора, 1, 2-а, 3, 4, 6; ул. Металлургов, 1-а, 1-б; пер. Театральный, 2, 4, 6

С 9:00 до 13:00

Работа в ТП ГСК № 20, ул. Филимоновская

С 9:00 до 16:00

Красноармейский пр-т, 23; ул. Фрунзе, 6

С 9:00 до 17:00

ул. Пролетарская, 26-а

п. Горелки: ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 4-а, 6-а, 15-а, 16-а, 18-а; ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (нечётн.); ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 4-а, 8-а, 4, 6, 8

ул. 2-я Волоховская, 1-19; 3-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а; ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а; пер. 4-й Волоховский

ул. Кутузова, 142, 146, 148, 152; ул. Мартеновская, 6-а, 10, 2, 6, 14, 16, 18, 8, 4, 12; ул. Доватора, 7, 9

п. Косая Гора: ул. Победы, 1-29 (нечётн.), 2-а, 2-28 (чётн.)