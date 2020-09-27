В Туле после дня города туляки перегрузили троллейбус до поломки дверей

фото: стоп-кадр из видео

Вчера, 26 сентября, туляки отмечали сразу два праздника - День города и юбилей Тульского кремля. В 22:00 для всех горожан и гостей города прогремел праздничный салют. И все бы ничего, но после праздника в городе произошел транспортный коллапс.

Так, уместившись впритык в одном из троллейбусов, следовавшего по маршруту №1, у транспортного средства дверь сломалась дверь. Произошло это по той причине, что внутри салона оказалось слишком много людей и дверь просто не выдержала такой забитости. А произошло это на одной из остановок по проспекту Ленина.

Как утверждают очевидцы, троллейбус проехал еще пару метров, остановился и высадил по вынужденной причине всех пассажиров.