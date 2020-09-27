Коронавирус в Тульской области, последние новости на 27 сентября 2020: 33 заболевших и 1 умерший Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба на 27 сентября, за прошедшие сутки у 33 человек подтвердился коронавирус. В числе заболевших оказались жители Тулы и области. В общем количестве с момента наблюдения, в Тульской области было зафиксировано 10 061 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также, за минувшие сутки с коронавирусной инфекцией смогли справиться 30 жителей областной столицы и других её районов. Все они узнали о своём выздоровление после получения повторных отрицательных тестов на коронавирус. Всего же, с марта месяца, в регионе от коронавируса выздоровели 9 069 человек.

Вместе с тем, за минувшие сутки с подтвержденным коронавирусом скончался еще один житель Тульской области. Суммарно в регионе с подтвержденным "ковидом" скончалось 369 человек.