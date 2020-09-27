В Туле День города закончился праздничным салютом Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В субботу, 26 сентября, город-герой Тулы отметил свое 874-летие. К этому присоединился и Тульский кремль, который 26 сентября отпраздновал свое 500-летие. Так, в честь двух больших и значимых для региона дат, в городе прошел настоящий праздничный бум.

В Туле День города закончился праздничным салютом Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

С утра и до вечера туляков и гостей города радовали различные акции, активности, мероприятия и концертные программы, которые проходили в разных районах Тулы. Одни из самых крупных мероприятий в областной столице прошли на двух набережных - Казанской и Пролетарской, на всей территории Тульского кремля, на Крестовоздвиженской площади, на проспекте Ленина и улице Металлистов, в Тульских парках и на площади Ленина. На площади для туляков выступили Юлианна Караулова и Денис Майданов, а в Центральном парке им. П.П.Белоусова - Тамара Гвердцители.

В Туле День города закончился праздничным салютом Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Праздник закончился ярким и долгожданным для все фейерверков. Салют запустили в небо в 22:00. Многие туляки смогли посмотреть его с площади Ленина, Казанской и Пролетарской набережных, из Тульского кремля и других частей города.