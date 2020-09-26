Фестивали, спектакли, выступление солистов Большого театра: Тульский кремль празднует 500-летний юбилей

Тульский кремль празднует 500-летний юбилей Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

26 сентября туляки и гости города празднуют масштабное событие - 500-летие тульского кремля. К юбилею регион готовился несколько лет.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Возрождение исторического центра города

В 2017 году президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу правительства региона и подписал Указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В рамках подготовки к юбилею было уделено особое внимание возрождению исторического центра города. За это время была проведена значительная работа: открыта прилегающая к кремлю Казанская набережная, благоустроена улица Металлистов, создан Музейный квартал.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Резидентами последнего стали филиалы Государственного исторического музея, музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», музея-заповедника «Куликово поле», музея- заповедника В. Д. Поленова. Также здесь разместились музей казачества и музей декоративно-прикладного и современного искусства.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На территории крепости создан новый музейный объект – комплекс «Осадные дворы XVII века». Туляки также смогут взглянуть на историю через археологическое окно. Главным экспонатом объекта является сохранившийся фундамент соборной церкви XVII века. Кроме того, проходит реставрация в Успенском соборе Тульского кремля.

Не менее масштабные работы по благоустройству были проведены в городах Большой засечной черты.

«Сторожевой пес Верный» и «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте»

Свой юбилей каменная крепость отмечает с размахом, как и полагается мощной и неприступной цитадели с великой историей.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Одним из центральных событий стал фестиваль «Засечная черта». Празднование проходит на площадках Тульского кремля, ремесленного двора «Добродей», учреждений культуры, городов Засечной черты.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Территория осадных дворов превратилась в театральную площадку. Здесь были показаны спектакль «Там, где живут великаны» и фолк-мюзикл «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте». Посмотреть спектакли есть возможность и у Спасской башни.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В киношатре туляки могли увидеть мультфильм «Сторожевой пес Верный». Он был создан к юбилею. Анимационный фильм длится 24 минуты. Главный герой — пес Верный. Собака остается в живых после вероломного нападения крымских татар. Его задача — принести в Тулу весть о приближающейся беде и спасти честь казаков-порубежников. Верный с помощью новых друзей собирается выполнить свою опасную миссию.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Юрий Башмет и Национальный юношеский симфонический оркестр

Официальное открытие празднику было дано на главной сцене. Туляков с праздником поздравили почетные гости.

- Сегодня Тульский кремль отмечает свой пятивековой юбилей. Несмотря на свой возраст, за последние годы он помолодел и похорошел, - отметил советник Президента РФ Владимир Толстой. - В Туле создан Музейный квартал, аналоги которому есть далеко не во всех европейских городах. Появилась замечательная набережная. По городу стало приятно гулять.

- Хочу поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина. Подписанный им Указ дал начало большой работе по подготовке к празднованию, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Также спасибо всем, кто принял активное участие в реализации проекта. Мы гордимся, что именно отсюда начинается Большая засечная черта. Тула всегда была, есть и будет надёжной опорой нашего государства. С праздником вас, друзья! С Днём города и 500-летием кремля.

Хор Московской консерватории исполнил «Гимн граду Туле» Родиона Щедрина. На сцену также вышли Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Впереди гала-концерт всероссийского фестиваля «Фанфары Тульского кремля». Выступят Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ и Губернаторский оркестр Тульской филармонии.

Затем туляки смогут посетить «Кремлевскую оперу» с участием солистов Большого и Мариинского театров.

В течение дня для посетителей открыты музей Археологии Тульского кремля, Тульский военно-исторический музей, музей локальных войн, а также экспозиция «История Тульского кремля» и выставка «Солдатские письма. Читаем вместе». В атриуме проходит выставка подлинных икон апостольского чина (XVIII век) из Успенского собора Тульского кремля.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Интерактивные площадки работают на Казанской набережной.

Гашение памятного конверта

А еще в этот день состоялась торжественная церемония гашения памятного маркированного конверта, выпущенного к 500-летию Тульского кремля. Маркированный художественный конверт издан тиражом 500 тысяч экземпляров. Его можно приобрести в почтовых отделениях по всей стране.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Конверт стал дополнением к ранее выпущенной юбилейной почтовой марке. Первый экземпляр был передан на хранение в Тульское музейное объединение. Всего к юбилею кремля было выпущено 25 тысяч марок.

Санитарные требования

Мероприятия проходят с учетом требований Роспотребнадзора. Посещать их можно только при наличии защитных масок. На входе каждому посетителю измеряют температуру.

Яркое окончание праздника

Завершением торжества станет высотный фейерверк. А посетители Казанской набережной вместе с ним увидят световое шоу фонтанов.