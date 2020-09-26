День города Тулы 26 сентября 2020: количество общественного транспорта увеличили

Работа общественного транспорта в День города будет усилена Фото: Алексей ФОКИН

В День города, 26 сентября, вечером после завершения праздничных (после 22:00) увеличат выпуск общественного транспорта.

По маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам будет обеспечен 100% выпуск автобусов, троллейбусов и трамваев в вечернее время с максимальной концентрацией подвижных единиц в местах проведения праздничных мероприятий.

Увеличится и количество транспорта по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам со 110. до 165 единиц вечером до 24:00. Движение будет организовано, исходя из интервала 15-20 минут на маршруте.