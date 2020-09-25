Какая погода ждет туляков в День города 26 сентября? Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В субботу, 26 сентября, туляков ждет настоящая праздничная феерия в честь Дня города. Для жителей и гостей оружейной столицы с самого утра и до 22:00 по мск будут проходить различные активности и концертные программы в различных точках города. Однако, не только мероприятия порадуют туляков, но еще и сопутствующие погодные условия.

Так в дневное время в Туле будет ясная и жаркая погода, температура воздуха поднимется до +22 градусов. Вечером же столбик термометра продержится в пределах +14...+19 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

Вечером же в 22:00 в Туле в небо запустят праздничный фейерверк. Удобнее всего его будет посмотреть с площади Ленина, с территории Тульского кремля, Казанской и Пролетарской набережной.