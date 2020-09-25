В Туле на улице Кауля ограничивают движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН

Новые дорожные ограничения связаны с проводимыми ремонтными работами асфальтного покрытия. Так, улица Кауля будет недоступна для движения с 26 по 29 сентября 2020 года.

В этот период будет запрещена остановка , стоянка и движение всех видов транспорта с 09:00 26.09.2020 до 22:00 29.09.2020 по ул. Кауля на участке от ул. Оборонной до ул. Перекопской.

Движение трамваев маршрутов №№ 11, 12,13 и автобусов маршрута № 55 будет осуществляться по измененной схеме.

Маршрут №11 - Щегловская засека – Красный Перекоп

- Щегловская засека- ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Ф. Энгельса - ул. Агеева – ул.Оружейная – ул. Болдина – пр. Ленина

Маршрут № 12 - пос. Менделеевский - ул. Штыковая

1) пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева –Красный Перекоп

2) пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская -ул. Октябрьская - ул. М. Горького

Маршрут № 13 - пос. Менделеевский - ст. Металлург

пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу

Маршрут №55 - Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново)

ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля – ул. Лозинского – ул. П. Алексеева - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова