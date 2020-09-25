Автохам на «Range Rover» привлечен к ответственности за езду по тульским тротуарам Фото: соцсети

В четверг, 24 сентября, очевидцы поделились в социальных сетях видеозаписью о случае автохамства на Красноармейском проспекте возле дома №2. Там автомобиль «Range Rover» ехал по тротуару, что является нарушением ПДД.

Новость о нем из соцсетей быстро распространилась в СМИ. И на данный факт нарушения правил среагировали и сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские установили личность и местонахождение водителя. В отношении 31-летнего водителя иномарки составлены три административных материала за:

- неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует); - управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками); - движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения).