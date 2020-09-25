Писатель Александр Лапин рассказал о работе над новыми книгами. Фото: стоп-кадр видео

Писатель Александр Лапин рассказал о своём новом романе «Суперхан» в эфире телеканала «Губерния».

В произведении идет речь о постсоветском Казахстане. Интерес к этой стране, по словам автора, обусловлен несколькими факторами.

— С Казахстаном меня связывает многое. Я прожил там 22 года: учился в университете, редактировал автомобильный журнал, был собкором «Комсомолки»... Поэтому знал многих, кто и сегодня там при власти. А после отъезда продолжал с интересом наблюдать за жизнью этой страны, — отметил писатель

«Суперхан» открывает трилогию «Книга живых». Ей предстоит завершить собой эпопею «Русский крест». Книга повествует о поколении, принявшем на себя главный удар крушения Советского Союза. Сам автор определяет жанр новой книги как политический триллер.

— Невозможно завершить эту эпопею, если мы не расскажем о том, какие государства мы построили на территории бывшего Советского союза, — отметил Александр Лапин в передаче " Вечер вместе".