27 сентября в Туле из-за футбольного матча перекроют улицу Жаворонкова Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье, 27 сентября, в Туле пройдет футбольный матч ФК «Арсенал» с ФК «Ростов». Игра начнется в 14:00 на поле Центрального стадиона.

Для того, чтобы обеспечить безопасное дорожное движения возле этой территории введут ряд ограничений. Так по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина:

с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Советуесм водителям заранее выбирать другие пути маршрута.