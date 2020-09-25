День города Тулы - 2020: автомобилисты поучаствуют в ралли забеге Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 26 сентября, в честь Дня города в Туле пройдет финал Кубка РАФ и первый этап Трофея РАФ по ралли на классических автомобилях — Ралли «Автострада — Тула».

Маршрута Кубка РАФ составит около 120 км. Стартовая и финишная точка расположатся на главной площади города. Однако путь у участников заезда будет проложен через различные части города. Промежуточной точкой станет музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека».

Длина маршрута первого этапа Трофея РАФ составит около 40 км и один сектор трассы этапа Кубка РАФ со стартом и финишем в соответствии с дорожной книгой.

При этом, все участники Кубка параллельно участвуют и в Трофее РАФ.