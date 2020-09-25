Как в Туле изменится движение 26 сентября в День города? Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 26 сентября, в Туле будут отмечать 874-летие оружейной столицы. В связи с этим по городу будет введен обширный ряд дорожных ограничений. Так, некоторые улицы будут перекрыты, в некоторых местах запретят парковку и остановку, а общественный транспорт пойдет по измененной схеме.

В субботу 26 сентября 2020 года в Туле будут действовать следующие ограничения:

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

с 00:00 26 сентября 2020 года до 00:00 27 сентября 2020 года на Пролетарской набережной города Тулы, по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;

26 сентября 2020 года с 00:00 до 23:00 по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенской на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств 26 сентября 2020 года:

с 00:00 до 22:30 на Пролетарской набережной города Тулы;

с 08:00 до 23:00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенской на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке;

с 21:30 до 22:30 по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Чулковского моста и путепровода, по Чулковскому мосту и путепроводу, по ул. Советской на участке от ул. Дзержинского до Чулковского моста и путепровода, по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.

Городской транспорт пойдет по измененной схеме 26 сентября 2020 года с 21:30 до 22:30.

Полную схему движения общественного транспорта можно посмотреть на сайте администрации города.