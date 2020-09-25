День города в Туле - 2020: гостей праздника угостят чаем из 300-литрового самовара Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 26 сентября, туляки отметят громкий и долгожданный праздник — День города. В этом году Туле исполняется ровно 874 года. В связи с этим, в оружейной столице с самого утра и до вечера будут проходить яркие праздничные мероприятия.

Одним из них станет традиционный гастрономический фестиваль «Кремлевские посады» на Крестовоздвиженской площади. Помимо этого, вкусное мероприятие пройдет еще и на Казанской набережной. Так, при входе в нее со стороны оружейного завода будет работать гастрофестиваль «Тульский гриль». Там туляков и гостей города угостят горячим чаем из 300-литрового самовара.

В добавок ко всему, на территории набережной и в Кремлевского сквера будут работать стационарные кафе, а также расположатся участники гастроном фестиваля и предприниматели с местными брендами.