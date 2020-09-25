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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 25 сентября 2020: заболевших снова больше

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 сентября 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 сентября 2020 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 25 сентября 2020 года

Фото: Алексей ФОКИН

По данным за прошедшие сутки, в Тульской области зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом. Инфекция подтвердилась у жителей Тулы и области. Всего же, с момента наблюдения, в регионе болезнь подтвердилась у 9997 человек.

При этом, выздоровевших людей снова стало меньше, чем заболевших. Так, с болезнью за минувшие сутки смогли справиться всего 31 человек. Отметим, что за последний месяц обстановка по коронавирусу шла на улучшение, однако сейчас эпидобстановка снова становится более напряженной.

Также, за минувшие сутки зарегистрировано еще два летальных случая с подтвержденным коронавирусом.

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