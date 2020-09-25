Тульский лицей искусств уводит классы на "дистанционку" из-за коронавируса и ОРВИ Фото: Алексей ФОКИН

17 сентября в «Центре образования № 22 – Лицей искусств» были установлены случаи заболевания коронавирусом. Так, наличие инфекции подтвердилось у двух педагогов. Сегодня же, 25 сентября, положительный результат теста на «ковид» получили еще пять сотрудников и один ученик данной школы.

В связи с этим в все помещения в учреждении продезинфицировали, а также организовали усиленное медицинское наблюдение за учащимися и педагогами учебного заведения. Учителя, находившиеся в близком контакте с заболевшими коллегами, временно отстранены от работы. Помимо этого, дети, которые контактировали с заболевшим ребенком ушли на дистанционное обучение.

Также, в 20 классах Лицея искусств усложняется ситуация и с ОРВИ. Так процент заболевших учащихся приближается или превысил порог заболеваемости. Поэтому руководство Центра образования приняло решение перевести эти классы на дистанционное обучение.

Сейчас к работе и обучению допускаются только те дети и учителя, у которых нет признаков ОРВИ. В учреждении проводятся утренние фильтры, а учеников из разных классов максимально изолировали друг от друга.