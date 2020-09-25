В Туле на Казанской набережной появилась новая онлайн дверь в виде башни Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 25 сентября, в Туле появилась новая онлайн-дверь, которая соединяет оружейную столицу со столицей России. Расположилась она на месте старой двери на Казанской набережной, а в Москве — на станции метро «Тульская». Напомним, что старую дверь демонтировали на прошлой неделе.

Новая дверь сделана в виде одной из башен кремля. Однако, это не все новинки. Так, у двери обновлен интерфейс и добавлено еще больше компьютерных возможностей. Теперь каждый туляк и гость города сможет не только пообщаться с жителями Москвы, но и получить тематическую открытку, где изображена карта музейного квартала на улице Металлистов, а также рассказана история Тулы. Еще одной «изюминкой» новой двери служит то, что она может считывать улыбки тех, кто к ней подошел.

Отметим, что впервые онлайн-дверь в Туле была установлена в 2019 году.