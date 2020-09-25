Фестиваль уличных театров "Театральный дворик" - 2020 в Туле: полная программа мероприятий Фото: Алексей ФОКИН

С субботы, 26 сентября в Туле пройдет настоящий событийный карнавал. Так, туляки отметят День города, юбилей кремля,а также с этого числа начнется старт фестиваля уличных театров «Театральный дворик». В этом году, в связи с непростой эпидобстановкой, фестиваль растянется всего на два дня — 26 и 27 сентября.

Площадками для выступления артистов станут: Проспект Ленина, Казанская набережная, ул.Металлистов и Памятник Городовому. Отметим, что работать артисты «Театрального дворика» начнут с Проспекта Ленина - от ул. Советской до ул. Каминского. Далее представления переместятся на Казанскую набережную.

Публикуем полное расписание XII фестиваля уличных театров «Театральный дворик».

26 сентября

Пр. Ленина (от ул. Советской до ул. Каминского)

Нечётная сторона:

12.00 — Театр Клоунов «Пампуш» (Москва)

12.00 — LUMideashow (Москва)

13.00 — Брасс-оркестр Brevis Brass Band (Москва)

14.00 — Кнут-Шоу (СПб). BaronWhip-Show 14.00 — Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»

14.30 — Театр Vokrug (СПб). Уличный спектакль «Лунь»

15.00 — Лисапед-Шоу — проект Андрея Климака (Москва)

16.00 — LUMideashow (Москва)

Чётная сторона:

12.00 — Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»

12.00 — Кнут-Шоу (СПб). BaronWhip-Show

13.00 — Лисапед-Шоу — проект Андрея Климака (Москва)

14.00 — ТеатрVokrug (СПб) 14.00 — LUMideashow (Москва)

15.00 — Брасс-оркестр Brevis Brass Band (Москва)

16.00 — Театр имени Которого Нельзя Называть (СПб). Хор Дурацкого

16.30 — LUMideashow (Москва)

Театральная площадь (Казанская набережная)

18.00 — Церемония награждения победителей II Международного чемпионата живых скульптур.

18.20 — Лисапед-Шоу — проект Андрея Климака (Москва)

19.00 — Театр улиц «ДОЖ» — независимая клоунада (Москва). «ЧЕМОДАНА SHOW»

20.10 — Дуэт «Наедине» (Тула)

20.35 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Световое шоу Glam

20.45 — Позитив-бэнд Jazzophrenia (Тула)

21.25 — Содружество артистов Театра имени Которого Нельзя Называть и Театра «Нос». (СПб). Файер-шоу «МаячЁк»

22.00 — салют

Амфитеатр на набережной

18.00 — Брасс-оркестр Brevis Brass Band (Москва). От памятника Мосину к площадке Амфитеатр

18.30 — Брасс-оркестр Brevis Brass Band (Москва)

18.55 — Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»

19.20 — Гайка Гайдамакина (СПб). «Антиквадратная история»

20.15 — Театр Клоунов «Пампуш» (Москва). Клоунада Bretosh.

21.20 — Студия восточного танца «Манго» и Танцы народов мира «Лотос» (Тула)

Уютная (беседка «Волна»)

18.00 — Театр «Унисон» (Москва). Синтетический спектакль для детей «Король и дракон» 19.00 — Театр в гриме DeBufo (Уфа).Спектакль «Фамилия»

20.05 — Катрин Федулова (Москва). Спектакль «В ожидании ангела»

21.00 — Театр имени Которого Нельзя Называть (СПб). Хор Дурацкого

Арт-цирк (ул. Металлистов, 14)

18.00 — Театр СоЛу (СПб). «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка».

18.55 — Театр Vokrug (СПб). Уличный спектакль «Лунь»

19.35 — Цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула)

20.15 — «Детский цирк города Тулы».

Двигайся! (Ул. Металлистов, 2)

18.00 — Театральный коллектив Первомайского Д. К. «Химик» «ТЕАТРиК?» (Тула). Ми-Ми-Мимы +

18.30 — Школа танцев «ФАЭЗИ"/FAEZI (Новомосковск)

18.55 — Студия джазовых танцев Jumpin' Jive (Тула)

19.20 — Студия цыганского танца BohoDance (Тула)

20.00 — Эвелина Шальнева и Детский ансамбль «Тульский сувенир» (Тула). Танцы народов мира

20.30 — К.А.М. (Культура Артхаусной Мысли) (Тула). Экспериментальный спектакль по мыслям И. Бродского «Затерянный странник»

27 сентября

Театральная площадь (Казанская набережная)

14.00 — Театр СоЛу (СПб). «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка».

14.50 — Клоун-театр КИКО (Москва). Уличное представление «Ророзовое шоу»

15.30 — Кнут-Шоу (СПб). Baron Whip-Show

15.55 — Театр Vokrug (СПб). Уличный спектакль «Лунь»

16.40 — Театр в гриме DeBufo (Уфа). Спектакль «Лыба»

17.45 — Клоун-театр КИКО (Москва). «Ророзовое шоу»

Двигайся! (Ул. Металлистов, 2)

14.00 — Цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула)

14.40 — «Детский цирк города Тулы»

15.35 — Театральный коллектив Первомайского Д. К. «Химик» «ТЕАТРиК?» (Тула). Ми-Ми-Мимы +

16.10 — Школа танцев «ФАЭЗИ»/FAEZI (г. Новомосковск)

16.40 — Студия восточного танца «Манго» и Танцы народов мира «Лотос» (Тула) 17.20 — Студия цыганского танца BohoDance (Тула)

Музейная (ул. Металлистов, 10)

14.00 — Театр «Нос» (СПб). Спектакль-перформанс «Метаморфозы»

14.55 — Театр имени Которого Нельзя Называть (СПб). Хор Дурацкого

15.45 — Театр в гриме «DeBufo» (Уфа). Спектакль «Дэльарте»

16.45 — Катрин Федулова (Москва). Спектакль «В ожидании ангела»

17.45 — Театр Клоунов «Пампуш» (Москва). Пластический спектакль-клоунада Bretosh

«Живи до ста!» (Памятник Городовому)

14.00 — Шоу-группа «АУРА» (СПб). Цирковой спектакль «Иллюзион»

15.00 — Лисапед-Шоу — проект Андрея Климака (Москва)

16.00 — Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»

16.30 — Шоу-группа «АУРА» (СПб). Цирковой спектакль «Иллюзион»

17.40 — Театр СоЛу (СПб). Спектакль «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка»

18.35 — Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва). Танец «После полуночи»

19.00 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу Folk’n’roll

19.30 — Содружество артистов Театра имени Которого Нельзя Называть и Театра «Нос». (СПб). Файер-шоу «МаячЁк»

20.15 — Театр огня «Эра» (Тула). Шоу «Обсидиан»

Амфитеатр

14.00 — ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» — независимая клоунада (Москва). BAMBINICIRCO, цирковая интерактивная шоу-программа

15.10 — Студия джазовых танцев Jumpin' Jive (Тула)

15.40 — Гайка Гайдамакина (СПб). Сказка «Антиквадратная история»

16.35 — Маша Новикова (СПб). Уличный моноспектакль «Певица»

17.15 — Иллюзионист Илья Коржов (Тула)

17.45 — Творческое объединение К.А.М. (Культура Артхаусной Мысли) (Тула). Экспериментальный спектакль по мыслям И. Бродского «Затерянный странник»