По тротуару на Красноармейском проспекте в Туле проехал беспардонный «Range Rover» Фото: соцсети

В четверг, 24 сентября, на возле дома №2 по Красноармейскому проспекту туляки запечатлели на видеокамеры автохама на «Range Rover». Водитель грубо нарушил правила ПДД и, не стесняясь, покинул место нарушения. Своими записями с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях.

Так, опираясь на видео, можно пронаблюдать, как иномарка проезжает по пешеходной дороге. А это, в свою очередь, является нарушением ПДД.

Очевидцы просят сотрудников ГИБДД найти и наказать автохама. За такую тротуарную езду водителю может грозить штраф в размере 2 000 рублей.