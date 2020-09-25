В Тульскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В Тулу поступила первая партия препарата от коронавируса. Лекарство доставили и хранят на данный момент в специальном общем фармацевтическом складе региона, откуда потом его развезут в медучреждения Тульской области.

Препарат называется «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V). Его создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Первыми попробуют на себе вакцину от коронавируса медработники из числа добровольцев.

По словам регионального Минздрава, вакцинация жителей после того, как будет увеличено производство и будет достаточно информации от пострегистрационных исследований.